Scopri il caldo africano i temporali in arrivo e le temperature impazzite d’Italia

Roma - Previsioni aggiornate, da venerdì stabile e soleggiato, sabato rovesci al Nord, domenica pomeriggi caldi e limpidi con lieve variabilitĂ alpina. Nella settimana che si apre venerdì?18?luglio, l’Italia sperimenterĂ una fase climatica particolarmente dinamica. Venerdì sarĂ all’insegna della stabilitĂ e del sole, con cieli chiari quasi ovunque e qualche nube pomeridiana su Alpi, Prealpi e Appennino. Le temperature massime oscilleranno tra i 28 e 32?°C al Nord, 29–33?°C al Centro e 30–35?°C al Sud. Il sabato 19 luglio vedrĂ invece l’arrivo di atmosfere instabili al Nord: temporali e rovesci interesseranno inizialmente le Alpi, per poi estendersi alla media-alta pianura (Piemonte e Lombardia), mentre il Centro registrerĂ nubi isolate sull’Appennino, infine il Sud rimarrĂ soleggiato e caldo, con picchi fin verso i 38?°C nelle zone interne. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Scopri il caldo africano, i temporali in arrivo e le temperature impazzite d’Italia

Italia tra veloci temporali e caldo africano

ONDATA DI CALDO IN ARRIVO: IN ITALIA UN ALTRO ANTICICLONE AFRICANO Dopo questa settimana di tregua, torna ad abbattersi sull'Italia una nuova ondata di caldo africano. Fortunatamente la nuova ondata non raggiungerĂ valori eccezionali, eccetto

Caldo record: quattro morti in Italia. Bollino rosso in 18 cittĂ ; I temporali attenuano il caldo africano a partire dal Nord Italia; Rischio grandine e temporali violenti in molte regioni, caldo africano in temporanea attenuazione.

Meteo, nuova ondata di caldo africano in arrivo. Le città da bollino giallo e arancione

Caldo africano, in arrivo nuova ondata "molto intensa": temperature oltre 40 gradi. Dove e quando, le previsioni - Dal prossimo weekend l'anticiclone africano tornerà grande protagonista distendendosi dalla fascia subtropicale di Marocco, Algeria e Tunisia fin verso il bacino del