San Mango sul Calore Boccuzzi | Torna la festa dei fichi evento che celebra la nostra identità

La suggestiva Piazza del Santuario di San Mango sul Calore si prepara ad accogliere la nuova edizione della Festa dei Fichi, un evento che celebra le eccellenze enogastronomiche e le tradizioni del territorio irpino. In programma venerdì 18 e sabato 19 luglio 2025, a partire dalle ore 19:30, due. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

San Mango sul Calore, cade l’accusa di peculato: riformata la condanna alla direttrice dell’ufficio postale - La Prima Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli ha escluso il reato di peculato nei confronti della ex direttrice dell’ufficio postale di San Mango sul Calore, originariamente accusata di essersi appropriata di circa 180mila euro attraverso operazioni irregolari su buoni fruttiferi.

Andrea Sannino in concerto a San Mango sul Calore - Grande attesa a San Mango sul Calore (Avellino) per l’arrivo di Andrea Sannino, che si esibirà in concerto il 19 luglio 2025 alle ore 21 in Piazza del Santuario, nell’ambito della tradizionale Festa dei Fichi.

I fichi, Annibale e la cavalcata di Sant'Anna: il meglio di San Mango ... - I fichi, Annibale e la cavalcata di Sant'Anna: il meglio di San Mango sul Calore Il borgo irpino, distrutto dal terremoto dell'80, ... rainews.it scrive