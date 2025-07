Turisti sfortunati | doppio furto con spaccata in due diverse città tra cui Genova

Turisti sfortunati in viaggio a Genova: la loro auto pochi giorni fa aveva subito una spaccata¬†in un'altra¬†citt√† del nord Italia, e nel capoluogo ligure¬†√® stata presa¬†nuovamente di mira dai ladri,¬†nello stesso modo, mercoled√¨ pomeriggio.¬† La polizia locale, che ha lavorato sul caso, ha. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: turisti - sfortunati - genova - doppio

‚ÄúLa Spagna √® terribile per quello che ha fatto. √ą l‚Äôunico Paese che non paga la sua quota. Quando negozieremo un accordo commerciale, la faremo pagare il doppio.‚ÄĚ Trump ha parlato. Come sempre: da gangster. Minaccia, insulta, ricatta. E pretende che chiu - facebook.com Vai su Facebook

Turisti sfortunati: doppio furto con spaccata in due diverse città tra cui Genova.

Rapinò e ferì turisti in centro Genova, arrestato - Ansa.it - Ha aggredito e ferito una coppia di turisti in visita a Genova per San Valentino per rubare pochi spiccioli. Come scrive ansa.it

Genova scoppia di turisti - la Repubblica - Attenzione a questi numeri: 3 anni fa, prima della pandemìa, i pernottamenti ufficiali di turisti furono di poco inferiori ai 2 milioni (1. Si legge su genova.repubblica.it