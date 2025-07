LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Pogacar demolisce tutti Vingegaard sempre più lontano Evenepoel in crisi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE 17.24 Pogacar sembra pedalare senza fare la minima fatica. Sta ipotecando la vittoria di questo Tour de France. 47? su Vingegaard. E chissà domani nella cronoscalata. 17.22 A 1’27” un gruppetto con Roglic, Onley, Johannessen, Lipowitz e Vauquelin. A 1’38” Evenepoel. E mancano ancora 8 km. 17.21 ALLUNGA INESORABILMENTE! Pogacar è troppo più brillante. Vingegaard si alza sui pedali, ma non riesce a spingere come vorrebbe. Il danese sprofonda a 35 secondi. 17.18 Ultimi 10 km. Pogacar viaggia in solitaria con 16? su Vingegaard e 52? sul gruppetto Roglic. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar demolisce tutti. Vingegaard sempre più lontano, Evenepoel in crisi

