Dazi Trump | Potremmo raggiungere un accordo con l’Ue

Donald Trump annuncia di poter raggiungere un accordo con l’Unione europea per quanto riguarda i dazi. Il leader degli Stati Uniti la scorsa settimana ha deciso di imporre tariffe del 30% sulle importazioni Ue negli Usa a partire dal 1° agosto: un vero e proprio shock per il commercio internazionale. Bruxelles si è detta disponibile a trattare e a raggiungere un’intesa ma al tempo stesso è pronta ad adottare delle contromisure se fosse necessario. Trump: “Per 150 Paesi dazi tra 10% e 15%”. Gli Stati Uniti “potrebbero presto raggiungere un accordo con l’Unione Europea”, ha detto Trump in un’intervista all’emittente Real America’s Voice, ripresa dalla Bbc. 🔗 Leggi su Lapresse.it

