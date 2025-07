Carfagna | Chi ha organizzato l’evento alla Reggia di Caserta con Valerij Gergiev?

ROMA – “Chi ha organizzato l’evento alla Reggia di Caserta con Valerij Gergiev, a quali costi e con quale compenso per l’amico di Vladimir Putin? È regolare e opportuno che i Fondi di Coesione siano utilizzati dal governatore De Luca per offrire un palcoscenico all’artista di riferimento del Cremlino? Come si concilia lo scopo dei Fondi di Coesione, cioè ridurre le diseguaglianze territoriali, con una manifestazione che fa notizia solo per l’invito a un artista caro al regime russo?”. Così Mara Carfagna, segretario di Noi Moderati, preannunciando sulla vicenda una interrogazione al ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, Tommaso Foti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Carfagna: “Chi ha organizzato l’evento alla Reggia di Caserta con Valerij Gergiev?”

