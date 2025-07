Jorge Martin scioglie i dubbi In Aprilia anche nel 2026

Lo spagnolo, campione del mondo in carica, pronto a rientrare in pista a Brno BRNO (REPUBBLICA CECA) - "Sono davvero felice di essere tornato, sono stato fuori sei mesi e sono felice di dire che resterò in Aprilia anche nel 2026. Dopo il mio infortunio non sapevo cosa fare del mio futuro e ho pensat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Jorge Martin scioglie i dubbi "In Aprilia anche nel 2026"

