Maltempo a Terni ramo di platano si spezza e cade in strada | intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Terni sono intervenuti nel corso del pomeriggio di oggi – giovedì 17 luglio – in via Topino. Sono stati allertati da una chiamata arrivata alla centrale operativa e si sono portati sul posto con un’autopompa serbatoio ed un’autoscala. Una volta giunti sul posto hanno messo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Terni, altro capriolo salvato dai vigili del fuoco nel canale di Recentino - Ancora un capriolo salvato nel canale di Recentino dai vigili del fuoco di Terni. L’intervento della squadra Saf della centrale è avvenuto nella giornata di giovedì poco dopo le ore 13 per salvare il capriolo caduto.

Terni, ancora un capriolo recuperato dai vigili del fuoco nel canale di Recentino - Ancora un capriolo salvato dai vigili del fuoco nel canale di Recentino. L’intervento, poco dopo le ore 14 nella giornata di venerdì, è avvenuto in località Ponte San Lorenzo di Narni.

Ondata di maltempo anche in Umbria. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco durante la nottata. La zona più colpita è stata quella di Orvieto dove anche la prima partenza della centrale si è recata in supporto ai colleghi del distaccamento locale. Il vento ha - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo a Terni, ramo di platano si spezza e cade in strada: intervento dei vigili del fuoco; Temporale e vento forte, notte di lavoro per i Vigili del Fuoco nella provincia di Terni; Notte di maltempo: vento forte, albero caduto in autostrada.

Terni, maltempo: alberi abbattuti dal forte vento, chiusa la Valnerina. Auto rimasta intrappolata - In strada Valnerina un albero è caduto su un auto che transitava all'altezza dello cascata delle Marmore. Lo riporta corrieredellumbria.it

Terni, ramo di un pino crolla sulle auto in sosta - Terni, 17 luglio 2025 – Un grosso ramo di un pino si è spezzato nella notte ed è caduto sulle auto in sosta. Come scrive lanazione.it