crosetto il garantismo che non si piega alla convenienza

"So che nessuno si stupirà della mia posizione", scrive Guido Crosetto. E ha ragione: perché la sua è la posizione di chi crede davvero nei principi, non solo quando tornano utili. Di chi sa che "la magistratura non debba e non possa sostituirsi al corpo elettorale", neanche quando tocca a un avversario politico. E che proprio per questo oggi si distingue da molti colleghi della destra – partiti, giornali, opinionisti – che nell'inchiesta milanese vedono solo l'occasione per regolare i conti con il Pd.                                Crosetto no. Crosetto denuncia una deriva preoccupante, dove "una parte della magistratura inquirente ha deciso di sostituirsi al legislatore", soprattutto "nel campo dell'urbanistica, del fisco, del lavoro", applicando interpretazioni "lontane dalle disposizioni di legge ed anzi molto pericolose".

