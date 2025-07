Volo Air India 787 | la scatola nera accusa il comandante mistero sulla disattivazione dei motori

Le registrazioni in cabina: tensione tra i piloti prima dello schianto. Il disastro aereo del volo Air India dello scorso 12 giugno, costato la vita a 260 persone, assume contorni sempre piĂą inquietanti. Secondo quanto rivelato in esclusiva dal Wall Street Journal, la scatola nera ha confermato che è stato il comandante Sumeet Sabharwal a disattivare gli interruttori del carburante dei due motori del Boeing 787 Dreamliner, causando la perdita di potenza e la successiva caduta. Durante le concitate fasi in cabina, il primo ufficiale Clive Kunder appare inizialmente sorpreso e poi preso dal panico, mentre Sabharwal mantiene un atteggiamento freddo e distaccato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Volo Air India 787: la scatola nera accusa il comandante, mistero sulla disattivazione dei motori

