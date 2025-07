Montipò Juve il rinnovo con il Verona si complica | bianconeri pronti a usufruirne? Ci sono importanti novità

Montip√≤ Juve, il rinnovo con il Verona si complica in vista della prossima stagione: tutti gli ultimi dettagli. Il futuro di Lorenzo Montip√≤, portiere del Verona, √® sempre pi√Ļ incerto. Il classe 1996, che ha ancora un anno di contratto con il club scaligero, potrebbe vedere il suo rapporto con il Verona interrompersi prima del previsto. Le possibilit√† che il portiere lasci il club aumentano giorno dopo giorno, con numerose squadre che seguono attentamente la sua situazione. Secondo quanto riportato da L‚ÄôArena, Montip√≤, in scadenza con il Verona nel giugno 2026, non sembra propenso a rinnovare il suo contratto con la squadra di Domenico Di Carlo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com ¬© Juventusnews24.com - Montip√≤ Juve, il rinnovo con il Verona si complica: bianconeri pronti a usufruirne? Ci sono importanti novit√†

