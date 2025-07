Il sistema Milano contagia anche Roma e Torino | arrestiamolo subito!

Dopo che la magistratura milanese ha scoperchiato il sistema che ha tenuto in scacco Milano da decenni, il sindaco Sala si è limitato a dire “di non riconoscersi nella lettura dell’indagine”. Strano. Quel sistema va avanti dal 1995 quando iniziano i primi consistenti finanziamenti pubblici che hanno drogato il mercato immobiliare milanese e spinto i prezzi delle case ad un livello insostenibile per tutti i cittadini ad eccezione di un pugno di immobiliaristi, finanzieri d’assalto e architetti compiacenti. Sala è stato un grande protagonista degli ultimi due decenni. Dal 2009 diventa general manager del comune di Milano chiamato dalla sindaca Moratti (centrodestra); poi responsabile dell’Expo 2015; dal 2016 sindaco per il centrosinistra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il sistema Milano contagia anche Roma e Torino: arrestiamolo subito!

In questa notizia si parla di: sistema - milano - contagia - roma

Si sistema il ponte sul Po, stop di un mese alla circolazione ferroviaria. Ira dei pendolari: “Disastro in vista per la Milano-Genova” - Voghera (Pavia), 21 giugno 2025 – Flashmob ieri pomeriggio nei pressi della stazione ferroviaria. Le forze politiche di opposizione, ma soprattutto i pendolari hanno manifestato tutto il loro sdegno sui disagi alla circolazione che si verificheranno sia sulla ex statale 35 vicino al ponte di Bressana sia sulla linea ferroviaria Milano-Genova tra Pavia e Voghera che sarà chiusa completamente dal 21 luglio al 29 agosto.

“A Milano c’era un sistema di speculazione edilizia”: sull’urbanistica scontro tra pm e difese - Milano – Scontro fra i pm del pool che indaga sull’ urbanistica Petruzzella- Filippini- Clerici e i legali di costruttori e progettisti.

Comune di Milano: partita la più grande opera di digitalizzazione di archivi edilizi mai avvenuta in Italia. Microdisegno guida il progetto grazie al sistema “InPratica” - Microdisegno, azienda leader a livello nazionale nella gestione documentale e nei processi di digitalizzazione con sede a Lodi, è alla guida del raggruppamento che si è aggiudicato il prestigioso appalto per la digitalizzazione dell’intero archivio edilizio del Comune di Milano.

Il sistema Milano contagia anche Roma e Torino: arrestiamolo subito!; Covid, mini ondata estiva: medici di famiglia lanciano l'allarme da Roma a Milano; HIV, record di nuove diagnosi nel Lazio. Milano riduce i casi.

"A Milano le fiere a Roma i congressi". Sistema Fuksas: dopo la Nuvola ... - Roma Martedì, 22 dicembre 2015 "A Milano le fiere a Roma i congressi". Lo riporta affaritaliani.it