Wesley Juve la concorrenza sull’obiettivo bianconero si infoltisce sempre di più | Madama deve vedersela con quelle due rivali italiane! La notizia premia soprattutto quel club

Wesley Juve, quel club spinge forte per prendere l'obiettivo bianconero: tutti i dettagli della proposta del sodalizio rivale ai bianconeri. Il Milan estivo entra nel vivo, con i rossoneri che guardano al Brasile per rinforzare la rosa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, un nome che sta scaldando le trattative è quello di Wesley Vinícius França Lima, giovane terzino destro del Flamengo e già nel giro della nazionale brasiliana. Il classe 2003 è finito nel mirino di Milan e Roma, che si sfidano per garantirsi il suo cartellino. Il Milan, sempre attento a giovani talenti con ampio potenziale di crescita, avrebbe già avviato un sondaggio per valutare la possibilità di acquistare Wesley.

Calciomercato Juve, Manchester United pronto a spingersi fino a 55-60 milioni di euro! La possibile offerta per l’obiettivo dei bianconeri - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve, lo United offre fino a 55-60 milioni di euro per l’obiettivo: l’indiscrezione e tutti i dettagli.

David Juve: retroscena a sorpresa sull’obiettivo in attacco! Tentativo da parte di un altro club italiano, è un nome per l’estate. Ultime - di Redazione JuventusNews24 David Juve: tentativo da parte di un altro club italiano per l’obiettivo bianconero in attacco.

Osimhen Juve: è lui il primo obiettivo per l’estate. Giuntoli prepara il piano per il super colpo in attacco, ultimissimi dettagli - di Redazione JuventusNews24 Osimhen Juve: è lui il principale obiettivo per l’estate. Giuntoli ha un piano in mente per il super colpo in attacco, tutti i dettagli.

Juve, fuori i nomi: i tre esuberi fuori dal progetto. Wesley, Comolli fa lo scout a Flamengo-Bayern Il direttore generale bianconero alle prese con le grane in uscita e con l'affondo per l'esterno Non è partito per godersi il mare, Damien Comolli. Né per il sole di M - facebook.com Vai su Facebook

Juve, mercato... Mondiale: dopo Wesley, Comolli mette gli occhi su Pereira; Juventus, sfuma Wesley? La Roma si avvicina e nell'operazione può entrare l'Everton; Gasp, altro sgarbo alla Juve: lo prende la Roma!.

Wesley Juve, osservato speciale in Flamengo Bayern Monaco 2-4: come ha giocato l’obiettivo dei bianconeri? I numeri della sua prova - 4: tutti i dettagli sulla prestazione dell’obiettivo di mercato Il Flamengo viene eliminato dal Bayern Monaco agli ottavi di finale con una ... Secondo juventusnews24.com

Calciomercato Juventus, obiettivo centrocampista: da Kessié a Hjulmand, tutte le idee di Comolli per questa estate. La lista - Calciomercato Juventus, obiettivo centrocampista: da Kessié a Hjulmand, tutte le idee di Comolli per questa estate. Da juventusnews24.com