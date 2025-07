ZTL lungo corso Garibaldi Vallone FdI | La morte del commercio

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Ciro Vallone, Coordinatore Provinciale Organizzazione Fratelli d’Italia Sannio.  Abbiamo verificato ormai da anni che la ZTL ha portato inevitabilmente alla morte del commercio, il cuore pulsante della cittĂ . E’ un grido di allarme che accogliamo nella nostra azione politica per far capire all’amministrazione e al sindaco di Benevento di consentire il transito del corso Garibaldi e di chiuderlo nei fine settimana così facendo si consente alle micro imprese di poter esercitare e crescere di numero, come negozi di artigianato locale, botteghe di prodotti enogastronomici locali, del vino e del torrone, laboratori di ceramica, di manufatti in ferro battuto, atelier di abbigliamento e laboratori artistici e teatrali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

