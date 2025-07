Arena Meis una prima proiezione fruibile anche dagli spettatori non udenti

"Stasera è un abbraccio verso la città ". Amedeo Spagnoletto, direttore del Museo nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah, nella sera di mercoledì 16 luglio ha accolto con queste parole all'arena cinematografica ospitata nel giardino di via Piangipane, 11 soci dell'Ente nazionale sordi di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: arena - meis - prima - proiezione

Arena Meis, a luglio ritornano le proiezioni con sette serate dedicate a storie di donne - Dalla giornata di mercoledì 2 luglio ritorna l'appuntamento con l'Arena Meis. La manifestazione con proiezioni all'aperto nel giardino del Museo nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah, è giunta alla sua sesta edizione ed è dedicata alle pellicole che trattano le infinite sfaccettature.

Dal 2 luglio torna l'Arena estiva nel giardino del MEIS - facebook.com Vai su Facebook

Arena Meis, una prima proiezione fruibile anche dagli spettatori non udenti; ArenaMEIS, ieri sera la prima proiezione fruibile anche alle persone non udenti; Il cinema all’aperto nel giardino del MEIS di Ferrara: dal 2 luglio torna ArenaMEIS.

ArenaMEIS, ieri sera la prima proiezione fruibile anche alle persone non udenti - Dove sei: Homepage > Lista notizie > ArenaMEIS, ieri sera la prima proiezione fruibile anche alle persone non udenti ... Come scrive cronacacomune.it

Meis, stasera primo film all’arena estiva - Il Resto del Carlino - Prima proiezione dell’Arena Meis ospitata nel giardino del Museo (via Piangipane 7981) stasera alle 21 (ingresso a partire dalle 20. Si legge su ilrestodelcarlino.it