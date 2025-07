Giardini della Minerva ecco una delle nuove terrazze

Tempo di lettura: 2 minuti Da domani alle 18, con ingresso gratuito, questa terrazza che è uno degli elementi più innovativi del nuovo volto dei Giardini della Minerva sarà di nuovo fruibile alla comunità e soprattutto ai turisti che giungeranno a Salerno. Un lungo intervento, complicato anche da ulteriori ritrovamenti archeologici ha ritardato l’apertura del sito che resta una delle attrazioni più appetibili offerte sul piano turistico dalla città di Salerno. Il nuovo pezzo è l’ultimo terrazzamento di 740 m² che dopo lavori di restauro ed ampliamento è stato ripristinato e annesso alla struttura botanica della scuola medica salernitana che vanta 400 anni di storia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Giardini della Minerva, ecco una delle nuove terrazze

Giardini della Minerva: apportata la variante all'originale progetto, riapertura prevista entro fine giugno - È stata apportata una variante rispetto al progetto originale, nell'ambito dei lavori di restyling del Giardino della Minerva, a Salerno dove, come è noto, durante l'intervento, sono emersi alcuni reperti storici.

Salerno, ultimi ritocchi ai Giardini della Minerva: inaugurazione attesa entro metà giugno - Si avvicina il momento del tanto atteso taglio del nastro per i rinnovati Giardini della Minerva. Dopo un lungo e accurato intervento di restyling, l’apertura ufficiale è prevista entro la metà di giugno, al massimo questione di giorni.

Centro storico, ripulita area cantiere Giardini della Minerva - Tempo di lettura: < 1 minuto È stata ripristinata, attraverso un’attività ordinaria effettuata questa mattina, mercoledì 4 giugno, da parte degli operatori di Salerno Pulita, l’area di cantiere nei pressi di Porta San Nicola dove, a causa dei lavori che hanno interessato i Giardini della Minerva, non era stato possibile intervenire per la manutenzione del verde e per la rimozione di alcuni ingombranti.

Salerno, dopo 400 anni riapre il Giardino della Minerva - Un evento storico per Salerno: dopo quattro secoli, il Giardino della Minerva, gioiello dell’antica Scuola Medica Salernitana, ritrova la sua completa ... Riporta cronachedellacampania.it

Salerno, giardini della Minerva riapertura con sorpresa: piante da tutto il mondo - Il Comune di Salerno ,dopo aver acquistato l’ultimo terrazzamento di 740 metri quadrati a monte del s ... Lo riporta salernonotizie.it