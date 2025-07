Netanyahu | se necessarioavanti in Siria

17.40 Un giorno dopo aver ordinato attacchi contro il governo siriano, il premier Netanyahu ha detto che Israele continuerĂ a usare mezzi militari per far rispettare le sue 2 'linee rosse'. Una, è "smilitarizzare l'area a sud di Damasco, dalle alture del Golan ai monti drusi", spiega. La seconda, "proteggere i fratelli drusi. Non permetteremo che vengano danneggiati". E Entrambe violate da al Sharaa, chiosa, e aggiunge:l'annunciato cessate il fuoco è stato ottenuto con la forza. Con. tinueremo ad agire, se necessario". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it