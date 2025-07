Caronte & Tourist Isole Minori si prepara allo sciopero dei marittimi | i servizi minimi garantiti

Caronte & Tourist Isole Minori si prepara ad affrontare uno sciopero in piena estate. Dalle ore 6 del 21 luglio, e per tutte le successive ventiquattr'ore, i marittimi infatti incroceranno le braccia. Lo sciopero è stato indatto dalle federazioni di categoria Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, a. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Sciopero Caronte & Tourist “Area dello Stretto”: rinviata la protesta dei lavoratori - Lo sciopero proclamato per il personale della Caronte & Tourist “Area dello Stretto” è stato rinviato al "17 luglio", sempre nella fascia oraria 9.

A vuoto i tentativi di conciliazione con Caronte&Tourist, i sindacati proclamano lo sciopero - Acque agitate nel rapporto tra sindacati e Caronte&Tourist. Sette sigle hanno infatti annunciato uno sciopero di otto ore il prossimo 26 maggio.

Sciopero alla Caronte, la solidarietĂ della Fiom - La Fiom Cgil esprime il proprio sostegno allo sciopero del 26 maggio proclamato dai lavoratori della Caronte.

Lo sciopero del personale di Caronte & Tourist “Area dello Stretto” è stato revocato - MESSINA – Lo sciopero originariamente previsto per il 26 maggio e poi rinviato al prossimo giovedì 17 luglio è stato revocato. Scrive msn.com

Accordo tra Caronte & tourist e i sindacati: sciopero revocato - È stato revocato lo sciopero previsto per il prossimo 17 luglio che era stato indetto dalla Rsu e dai sindacati per il personale di Caronte & tourist ... Come scrive msn.com