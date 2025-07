La Cisl il sindacato del futuro L’opinione di Merlo

Il Congresso Nazionale della Cisl sta confermando, al di lĂ di ogni esaltazione acritica, che il sindacato del futuro risiede, e ancora una volta, nelle parole d’ordine pronunciate della storica organizzazione sindacale di Via Po. Le parole e i contenuti strategici presenti nella relazione introduttiva della segretaria generale Daniela Fumarola da un lato e la piattaforma programmatica illustrata al Palazzo dei Congressi dell’Eur dall’altro, evidenziando che il ruolo e la mission del sindacato “bianco” continuano ad essere fondamentali per la stessa qualitĂ della democrazia nel nostro Paese. E questo per almeno tre ragioni di fondo. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La Cisl, il sindacato del futuro. L’opinione di Merlo

