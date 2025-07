L’ho ucciso io Confessione choc è crollato dopo giorni | il corpo abbandonato dentro un sacco in strada

Una tragica faida tra vicini si è conclusa nel modo piĂą brutale a Milazzo, dove un uomo di 84 anni, Salvatore Italiano, è stato trovato morto, il corpo avvolto in sacchi neri abbandonati lungo via Capuana, nel quartiere di Bastione. La scena, macabra e inspiegabile all’apparenza, ha dato il via a un’indagine che ha riportato alla luce dissapori di vicinato coltivati per mesi, se non anni. I carabinieri avevano fin da subito sospettato che dietro l’omicidio potesse esserci una questione personale. >> “Si prende quello bravo del Grande Fratello”. Carlo Conti, la mossa a sorpresa per stupire il pubblico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: corpo - ucciso - confessione - choc

Borseggiatore in fuga ucciso dal treno della metro in galleria a Roma: accanto al corpo, un cellulare e un portafogli rubati - Il cranio fracassato, una scarpa da una parte, un braccio piegato in modo innaturale. Accanto al corpo, un cellulare e un portafoglio appartenenti a una ragazza.

“9 coltellate, poi 3 colpi pistola”: l’autopsia sul corpo del 17enne ucciso dal padre perché difendeva la madre - Il 17enne ucciso dal padre, che poi si è tolto la vita nella loro casa in una piccola frazione del comune di Lamon (Belluno), è morto per otto coltellate al torace, per un violento tentativo di sgozzamento e per tre colpi di pistola.

“9 coltellate, poi 3 colpi pistola”: l’autopsia sul corpo del 17enne ucciso dal padre perchĂ© difendeva la madre - Il 17enne ucciso dal padre, che poi si è tolto la vita nella loro casa in una piccola frazione del comune di Lamon (Belluno), è morto per otto coltellate al torace, per un violento tentativo di sgozzamento e per tre colpi di pistola.

Svolta nel caso di Timida, l'anziana cagnolina legata ai binari e travolta da un treno in corsa a Siracusa lo scorso 15 aprile. Un muratore della zona avrebbe rilasciato una piena confessione in Procura e avrebbe raccontato di essere stato incaricato da un avvo - facebook.com Vai su Facebook

Così ho ucciso Maria Denisa, mi ricattava. La confessione del killer; Denisa, confessione choc del killer: Ho ucciso un'altra donna, dov'è il corpo; Ucciso dopo la lite. La folle fuga, la confessione e il movente. I due si conoscevano.

La confessione choc. Il figlio in diretta tv:: "Sì, ho ucciso mia ... - Non ce la facevo più" Lorenzo Carbone, 50 anni, è tornato a casa ieri pomeriggio . Riporta ilrestodelcarlino.it

"Ho ucciso io Francesca", la confessione choc di Igor Sollai - RaiNews - e Laura Pirarba, ha confessato il delitto, ha raccontato in che modo ha ucciso sua moglie e come poi si è disfatto del corpo. Secondo rainews.it