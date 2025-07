Torchiara in festa per i 101 anni di Melina | festa grande il 16 luglio

Festa grande, ieri, 16 luglio, per le 101 candeline spente da Carmela Oricchio, nota come Melina. Originaria di Torchiara, Melina è stata una sarta di talento e commerciante di biancheria, madre di tre figli e riferimento per tutta la famiglia. In tanti, dunque, hanno gioito per il suo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Torchiara: festa per i 101 anni di nonna Melina - Il 16 luglio, giorno della Madonna del Carmine, Carmela Oricchio, per tutti semplicemente Melina, ha compiuto 101 anni. Secondo infocilento.it

