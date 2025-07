Blackout | l' assessora Pericu Rischi legati al caldo estremo

Le recenti interruzioni di corrente che hanno colpito diversi quartieri di Genova potrebbero ripresentarsi. A dirlo è l’assessora alle Politiche energetiche Silvia Pericu, che oggi pomeriggio in consiglio comunale ha risposto all’interrogazione presentata dalla consigliera Ilaria Cavo (Noi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

