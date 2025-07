Civilization VI | Platinum Edition Gratis – La Strategia Diventa Leggenda

Se ami i giochi strategici ma non hai ancora avuto modo di immergerti nell’universo di Civilization, ora è il momento perfetto! Fino al 24 luglio 2025 alle 17:00, Sid Meier’s Civilization VI: Platinum Edition  è gratuito  sull’ Epic Games Store, offrendoti l’opportunità di scoprire uno dei titoli più iconici della strategia a turni. Perché Civilization VI: Platinum Edition?. Questa edizione include il gioco base insieme a tre DLC fondamentali  ( Rise and Fall, Gathering Storm  e sei leader aggiuntivi), garantendo un’esperienza completa fin dall’inizio. Che tu voglia guidare Roma alla conquista del mondo, costruire meraviglie con la Cina o dominare la scienza con la Corea, avrai tutto ciò che serve per plasmare la tua civiltà e lasciare il segno nella storia. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net © Gamesandconsoles.net - Civilization VI: Platinum Edition Gratis – La Strategia Diventa Leggenda

