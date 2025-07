Avviati i lavori per la realizzazione dei nuovi marciapiedi di Via Aurelia Antica

Circa 930mila euro per la realizzazione dei nuovi marciapiedi lungo via Aurelia Antica, in prossimitĂ dell’accesso, tra via Leone XIII e il civico 162, a Villa Doria Pamphilj. Questa è la cifra dell’intervento a cura del Dipartimento Lavori Pubblici di Roma Capitale avviato nella giornata di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: lavori - realizzazione - marciapiedi - aurelia

