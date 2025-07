Carambola nel parcheggio a San Zeno finisce contro 4 auto in sosta

Incidente stradale nel parcheggio del ristorante La Torretta a San Zeno oggi pomeriggio, gioved√¨ 17 luglio. Una persona alla guida di una vettura, un uomo di 69 anni, avrebbe accusato un malore, finendo¬†contro quattro auto in sosta. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

