Weekend da bollino rosso! Caldo afoso e temporali improvvisi in arrivo in Italia

Roma - Una discesa instabile atlantica incrocierà l’afa africana sul Mediterraneo, portando a forti temporali al Nord e caldo torrido al Centro?Sud, complice ventilazione di scirocco, grandine e picchi oltre i?40?°C. Nel fine settimana, il tempo sul nostro Paese si presenterà estremamente variabile: una depressione in movimento dal Regno Unito farà da volano per una fiammata africana, mentre una perturbazione atlantica contribuirà a rendere il Nord soggetto ad instabilità accentuata. Ecco il quadro meteorologico aggiornato. Sabato Nord: mattinata caratterizzata da variabilità con nubi e qualche rovescio isolato sulle Alpi occidentali. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Weekend da bollino rosso! Caldo afoso e temporali improvvisi in arrivo in Italia

In questa notizia si parla di: caldo - temporali - bollino - rosso

#12luglio2025 #Traffico: milioni gli italiani in viaggio in questo secondo fine settimana di luglio. Domani bollino rosso per i rientri in città . #Meteo: tempo instabile. Oggi temporali a Nord che si estenderanno in serata al Centro-Sud. Da lunedì caldo bollente in

