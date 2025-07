Limitare e regolare le università telematiche – Sorpresa e sgomento | il confronto tra Confindustria e United sulla didattica online Dal 1 agosto partono le nuove regole

Università telematiche, oggi nel mirino del presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenuto durante l’evento Industria e Università, insieme per l'innovazione. In apertura del suo intervento ha dichiarato: “Farò una grande lotta affinché vengano limitate e regolate”. Ha poi evidenziato un problema di proporzioni tra docenti e studenti nei corsi online, sottolineando: “Laddove c’è un rapporto di un docente a 385 studenti formati da un video, non si tiene in considerazione l’aspetto umano”. A suo avviso, nelle università tradizionali, il rapporto medio è di 1 a 35 o 1 a 40. Infine, ha invocato un intervento rapido della ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, su quella che ha definito un’“ingiustizia”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it