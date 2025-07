Juve Weah verso il Marsiglia | erede dalla Spagna per 15mln

La Juve sta lavorando al proprio futuro ed in tal senso attenzione al futuro di Weah. L’americano si avvicina a grandi passi al Marsiglia ed il suo erede può arrivare direttamente dalla Spagna. Ha un valore da 15 milioni di euro decisamente alla portata. La cessione di Weah è sempre piĂą vicina e si tratta di un qualcosa di fondamentale per i bianconeri, che in questo modo dopo gli sforzi fatti per la conferma di Chico Conceicao possono far tirare fiato alle casse, come si suole dire. La trattativa con l’ Olympique Marsiglia procede e la strada è ormai in discesa, per la gioia di Roberto De Zerbi che è convinto delle qualitĂ del calciatore ed intende farne, probabilmente, l’erede di Luis Henrique. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

