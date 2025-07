Madonna e Gwyneth Paltrow | il vero motivo della rottura dell’amicizia svelato nel nuovo libro scandalo

Le due star del cinema e della musica in passato erano grandi amiche ma poi il rapporto cambiò e il legame si ruppe definitivamente. Il libro Gwyneth: The Biography scritto da Amy Odell, tra le varie rivelazioni, racconta ciò che sarebbe accaduto tra la star premio Oscar Gwyneth Paltrow e la popstar Madonna. Inizialmente grandi amiche, l'attrice di Shakespeare in Love e Seven e la cantante chiusero i rapporti per un motivo ben preciso, secondo quanto riportato nella nuova pubblicazione. L'inizio dell'amicizia tra Gwyneth Paltrow e Madonna Alla fine degli anni '80, Gwyneth Paltrow era una studentessa delle superiori alla prestigiosa scuola Spence, sita nell'Upper East Side di Manhattan, a New York. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Madonna e Gwyneth Paltrow: il vero motivo della rottura dell’amicizia svelato nel nuovo libro scandalo

