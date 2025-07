Tre incendi in tre mesi al centro sociale Ravenna in Comune | Tutti roghi dolosi

"I ripetuti attacchi che negli ultimi tempi stanno colpendo il centro sociale Spartaco di Ravenna cominciano a disegnare un quadro a tinte fosche e gravemente preoccupanti". Così dichiara la lista Ravenna in Comune a seguito dei tre incendi che hanno danneggiato il centro sociale. Come riferisce. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Primo Maggio, la “lezione” di Papa Francesco ai sindacati: l’uomo al centro nella Dottrina sociale della Chiesa - Il Primo Maggio, Festa del Lavoro, di quest’anno non può non essere segnato dalla recente scomparsa di Papa Francesco, Pontefice “peronista” si è detto e quindi populista e sensibile ai temi del lavoro.

Il sociale bussa al bilancio: servono fondi per gli affitti e per il centro ’Primavera’ - Fondi per 500mila euro da destinare ai contributi per gli affitti, altri 200mila per il sostegno all’acquisto dei beni necessari, nonché 400mila per la ristrutturazione del centro ‘Primavera’: sono queste le richieste che l’area delle politiche sociali ha deciso di inoltrare al comparto del bilancio, con l’obiettivo di fornire aiuti concreti alle famiglie sambenedettesi.

Imola, spaccio di droga sotto casa e al centro sociale: arrestato 23enne - Vendeva hashish sotto casa e nei pressi di un centro sociale imolese, spesso raggiunto a bordo di un monopattino.

Spartaco, aria di rivolta. Ennesimo rogo doloso. Interviene anche la Digos - Un altro incendio nel centro sociale autogestito di via Chiavica Romea, attinta una stanza affacciata sulla strada. Secondo msn.com