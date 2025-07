Calciomercato Juventus | Costa Verso Sporting Hjulmand Nel Mirino Bianconero

Calciomercato Juventus: Alberto Costa Vicino allo Sporting, Hjulmand Nel Mirino per il Centrocampo. Il calciomercato Juventus è in fermento, con diverse operazioni che stanno prendendo forma in un asse sempre più caldo con lo Sporting Lisbona. La cessione di Alberto Costa ai portoghesi sembra sempre più vicina, mentre parallelamente i bianconeri stanno intensificando i contatti per un importante rinforzo a centrocampo: Morten Hjulmand. Alberto Costa: Plusvalenza in Vista per la Juventus. Quella che fino a poco tempo fa sembrava una pedina inamovibile del progetto bianconero, Alberto Costa è ora a un passo dal trasferimento allo Sporting Lisbona. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Calciomercato Juventus: Costa Verso Sporting, Hjulmand Nel Mirino Bianconero

In questa notizia si parla di: calciomercato - juventus - costa - sporting

Calciomercato Juventus, Nico Gonzalez sacrificabile: obiettivo 30 milioni - Riuscire a tornare competitiva per la corsa allo Scudetto è l’ obiettivo della Juventus, che vuole di conseguenza vivere un calciomercato da protagonista.

Calciomercato.com – Juventus, Cambiaso verso l’addio: e lo sgambetto al Milan per De Cuyper è un segnale chiaro | Primapagina - 2025-04-29 09:30:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.

Calciomercato Juventus: l’Arsenal punta un attaccante della Serie A ma…non è Vlahovic! I Gunners vogliono strappare lui dal campionato italiano, ecco chi è - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juventus: l’Arsenal vuole un attaccante della Serie A ma…non è Vlahovic! I Gunners vogliono lui del campionato italiano.

#Calciomercato | #Sporting su #AlbertoCosta: la nuova richiesta della #Juventus Vai su X

Alberto Costa, addio Juve? Lo Sporting fa sul serio e mette sul piatto 20 milioni di euro per riportare il talento portoghese a casa. #AlbertoCosta #Juventusnews24 #juve #SportingCP #Calciomercato #SerieA #PrimeiraLiga #NewsMercato #Juve - facebook.com Vai su Facebook

Juve-Sporting, linea calda: oltre ad Alberto Costa, sul piatto c'è anche Hjulmand. I dettagli; Juventus, Alberto Costa a un passo dallo Sporting Lisbona: addio vicino, tutte le cifre; Juventus, vicina la cessione di Antonio Costa allo Sporting Lisbona.

Asse Juve-Sporting, Alberto Costa e non solo: la richiesta monstre per Hjulmand | CM.IT - La Juventus segue l'ex Lecce Morten Hjulmand, ma lo Sporting spara alto e chiede per il centrocampista 60 milioni di euro ... Come scrive calciomercato.it

Alberto Costa Sporting Lisbona si fa a una sola condizione: le ultimissime sul futuro del laterale portoghese della Juventus - Alberto Costa Sporting Lisbona si fa a una sola condizione: le ultimissime dal Corriere dello Sport sul futuro del laterale portoghese della Juventus Il calciomercato Juventus è pronto a cedere Albert ... Da juventusnews24.com