Il sindaco Pro Pal si candida in Toscana sarà vicepresidente

Il Tempo lo aveva scritto con 48 ore di anticipo: al sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi, quello delle ordinanze anti Israele, verrà chiesto di fare il vice di Eugenio Giani in Toscana. In pratica il suo guardiano a sinistra: al prossimo giro lo spartito sarà quello del campo largo. E il primo cittadino oggi annuncia il primo passo: “mi candido alle prossime regionali, per trasmettere il nostro orgoglio ed il nostro coraggio”. Da primo cittadino del Comune dell'area fiorentina, Falchi ha avuto il suo momento di celebrità, boicottando i prodotti Made in Israele, dalle farmacie comunali. Una “provocazione” che è molto piaciuta al Nazareno: è lui l'uomo giusto per affiancare il ricandidato per forza, il Presidente in carica. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il sindaco Pro Pal si candida in Toscana, sarà vicepresidente

