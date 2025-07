Alberto Costa Juve la distanza con lo Sporting è diminuita nelle ultime ore | ecco quando potrebbe arrivare la svolta nell’affare

Alberto Costa Juve, la distanza con lo Sporting è diminuita nelle ultime ore: gli aggiornamenti sul futuro del portoghese. Il calciomercato Juventus sta attraversando una fase di riflessione sul mercato, con l’obiettivo di ottimizzare la propria rosa e fare cassa in vista della nuova stagione. Uno degli obiettivi principali per il club bianconero è la realizzazione di plusvalenze, e uno dei giocatori coinvolti in questa operazione è Alberto Costa. Come riportato da Gazzetta, l’esterno di proprietà della Juventus ha visto la sua valutazione crescere, tanto che il Sporting Lisbona è pronto a presentare un’offerta tra i 14 e i 15 milioni di euro, con l’aggiunta di 3 milioni di bonus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Alberto Costa Juve, la distanza con lo Sporting è diminuita nelle ultime ore: ecco quando potrebbe arrivare la svolta nell’affare

Infortunio Ndoye, brusco stop per il belga! Il risentimento alla coscia sinistra gli costa la presenza contro l’Udinese e anche quella contro la Juve. I tempi di recupero - di Redazione JuventusNews24 Infortunio Ndoye, il belga si ferma per un risentimento alla coscia sinistra: questo stop gli costa la gara contro la Juve.

Alberto Costa Juve, cambia il futuro del terzino? Ecco la posizione del club bianconero: cosa filtra in vista dell’estate. Ultimissime - di Redazione JuventusNews24 Alberto Costa Juve, cambia il futuro del terzino? Novità dopo la titolarità con la Lazio.

Alberto Costa Juve, perché Tudor ha deciso di puntare su di lui per la partitissima dell’Olimpico? La risposta è arrivata in quel determinato momento. Tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24 Alberto Costa Juve, Tudor ha deciso di puntare sull’esterno portoghese: il motivo è dovuto a quel momento preciso.

