Vitulano | eventi di arte cultura e memoria dal primo al 3 agosto

Tempo di lettura: 2 minuti Tre giornate all’insegna dell’arte, della musica e della cultura dal primo al 3 agosto a Vitulano, con un programma di appuntamenti che “ vedranno coinvolta l’intera comunità ” come annuncia il sindaco Raffaele Scarinzi. La manifestazione si aprirà con la dodicesima edizione del Simposio di Scultura che quest’anno ospiterà l’artista Verena Mayer-Tasch. Durante l’evento sarà possibile assistere dal vivo alla creazione di opere che arricchiranno il percorso d’arte a cielo aperto patrimonio artistico del territorio. “ Non mancherà lo spazio per i giovani talenti – rileva Scarinzi – grazie al casting per partecipare alla rassegna canora ‘Una Voce in Campania’, occasione importante per aspiranti cantanti del panorama regionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

