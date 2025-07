Mestre muore per un pugno davanti alla discoteca | cercava solo di difendere il figlio

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una lite finita in tragedia. È morto dopo due giorni di agonia Vladimir Radu, 39 anni, di origini moldave, a causa di una grave emorragia cerebrale. L’uomo era stato colpito con un pugno al volto mentre si trovava nel parcheggio della discoteca Area City di Mestre, intervenendo per difendere il figlio di 14 anni, coinvolto in una discussione degenerata in violenza. I fatti. L’episodio è avvenuto la sera del 21 giugno. Radu è deceduto il 23 giugno, dopo un breve ricovero, a causa delle gravi lesioni riportate. Secondo le ricostruzioni, il diverbio è nato da una possibile battuta offensiva pronunciata dal ragazzo nei confronti di un adulto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Mestre, muore per un pugno davanti alla discoteca: cercava solo di difendere il figlio

In questa notizia si parla di: mestre - muore - pugno - davanti

Difende il figlio in una lite fuori da una discoteca a Mestre: colpito da un pugno, muore dopo due giorni - Fuori dalla discoteca Area City di Mestre sarebbe scoppiata una lite tra un ragazzo adolescente e uno di 24 anni per futili motivi: il padre del più giovane è intervenuto in sua difesa e ha preso un pugno in faccia.

Difende il figlio e muore per un pugno. Tragedia fuori da una discoteca a Mestre - Una lite nata per futili motivi si è trasformata in tragedia a Mestre, dove un uomo di 39 anni, Vladimir Radu, ha perso la vita dopo aver ricevuto un pugno al volto mentre cercava di difendere il figlio adolescente.

Difende il figlio in una lite fuori da una discoteca a Mestre: colpito da un pugno, muore dopo due giorni; Preso a pugni per difendere il figlio, muore a 39 anni; Prende un pugno in faccia dopo aver difeso il figlio, muore dopo 2 giorni di agonia.

Difende il figlio e muore per un pugno. Tragedia fuori da una discoteca a Mestre - Vladimir Radu, 39enne moldavo residente a Noale, ha perso la vita dopo aver ricevuto un pugno in faccia mentre cercava di difendere il figlio adolescente ... Da msn.com

Difende il figlio in una lite in discoteca, un pugno lo uccide - E' morto dopo due giorni di agonia, a causa di una emorragia cerebrale, Vladimir Radu, un 39enne di origini moldave, che era stato colpito con un pugno al volto, davanti alla discoteca 'Area City di M ... Scrive ansa.it