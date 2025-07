Cani randagi gettati agonizzanti in fosse comuni per i Mondiali di calcio Un massacro | la Lndc scrive una lettera a Fifa e Figc

“Da quanto appreso da fonti di stampa internazionali, in Marocco si sta consumando una strage silenziosa “. A parlare è la LNDC (Lega Nazionale per la Difesa del Cane) in una nota ufficiale. “In vista dei Mondiali di calcio del 2030, il Paese ha avviato un programma di ‘ pulizia ‘ delle strade che si traduce in un massacro sistematico dei cani randagi: animali catturati in modi spesso brutali, portati via e fatti sparire, sembrerebbe anche gettati ancora agonizzanti in fosse comuni. Molti di loro erano già stati identificati, sterilizzati e vaccinati secondo quanto previsto da un piano nazionale di gestione etica del randagismo varato nel 2019. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Cani randagi gettati agonizzanti in fosse comuni per i Mondiali di calcio. Un massacro”: la Lndc scrive una lettera a Fifa e Figc

