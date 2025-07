Questo rettile marino del Giurassico cacciava come un gufo | dai tessuti molli scoperta fossile straordinaria

L'analisi dei tessuti molli di un ittiosauro lungo 10 metri ha permesso di svelare un comportamento straordinario di questi rettili marini (non dinosauri). Per i paleontologi si tratta di una delle scoperte fossili più importanti mai fatte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: molli - tessuti - rettile - marino

Addio a Chiara Pennuti, morta a 27 anni per cancro ai tessuti molli, raccontò la malattia nel podcast “Una zebra in corsia” - Chiara aveva scelto di raccontare il percorso della sua malattia, incominciati nel 2020, attraverso il podcast “Una zebra in corsia” Chiara Pennuti è morta a 27 anni per un cancro ai tessuti molli, un sarcoma sinoviale, una rara e aggressiva forma di tumore, contro il quale lottava da 5 anni.

Cuneo, 19enne Matilde Dalmasso: "Ho un sarcoma raro diagnosticato ad agosto 2024, un tumore dei tessuti molli non operabile" - La diagnosi del sarcoma raro per Matilde è arrivata dopo gli esami di maturità, a 18 anni, nel pieno della vita.

Questo rettile marino del Giurassico cacciava come un gufo: dai tessuti molli scoperta fossile straordinaria; Puglia, eccezionale ritrovamento del fossile di un rettile marino preistorico; Primitivus manduriensis: scoperto in Puglia un rettile marino vissuto 70 milioni di anni fa.

Questo rettile marino del Giurassico cacciava come un gufo: dai tessuti molli scoperta fossile straordinaria - L'analisi dei tessuti molli di un ittiosauro lungo 10 metri ha permesso di svelare un comportamento straordinario di questi rettili marini (non dinosauri) ... Riporta fanpage.it

Pelle e squame nel fossile di un rettile marino preistorico VIDEO - Analizzati per la prima volta i tessuti molli fossilizzati di un plesiosauro, un grande rettile marino che con il suo lungo collo e le pinne simili a pagaie nuotava nei mari del Mesozoico oltre ... Secondo ansa.it