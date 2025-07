Rocco Schiavone la Rai congela la fiction per un anno | non c’è budget

Rocco Schiavone, la fiction Rai di successo con Marco Giallini, si ferma. L'azienda di viale Mazzini infatti avrebbe deciso di sospendere momentaneamente lo show per via di una mancanza di budget. La decisione è stata confermata proprio da Antonio Manzini, scrittore dei romanzi da cui è tratta la serie tv. Rocco Schiavone, il destino della fiction Rai. A svelarlo è TvBlog che ha citato le dichiarazioni dello stesso Manzini. "Il budget necessario per realizzare ogni stagione è molto alto – ha rivelato lo scrittore – e la Rai ha scelto di destinare le proprie risorse ad altri progetti già in fase di sviluppo".

In questa notizia si parla di: rocco - schiavone - fiction - budget

