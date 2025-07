Grande Fratello emergono nuovi dettagli sull‘edizione NIP

Grande Fratello, emergono nuovi dettagli sulla nuova edizione che prenderà il via nei prossimi mesi. Ecco cosa emerge dall’indiscrezione. Grande Fratello, il reality show Nip tornerà sul piccolo schermo con una inedita edizione condotta da Simona Ventura. Nella prossima edizione non ci saranno volti noti del mondo dello spettacolo ma persone comuni che hanno voglia di mettersi in gioco e di raccontare le loro storie. Leggi anche Helena Prestes: il dolce messaggio rivolto ai fan post compleanno Ecco cosa emerge dall’ultima indiscrezione. Nelle ultime ore l’esperto di gossip Amedeo Venza tra le sue stories Instagram ha annunciato inediti dettagli in merito: “IL GRANDE FRATELLO NIP TORNA ALLE ORIGINI!! DURERÀ 100 GIORNI E AVRÀ POCHISSIMI CONCORRENTI (1012) NON CI SARANNO INGRESSI IN CORSO E DOVREBBE TORNARE LA DIRETTA H24”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

