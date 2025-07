Indagato per omicidio a Barletta albanese arrestato per droga in Ungheria

Igli Kamberi è stato arrestato su mandato europeo per detenzione in concorso di cocaina mentre viaggiava in pullman dall'Ungheria verso la Serbia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Indagato per omicidio a Barletta, albanese arrestato per droga in Ungheria

Arrestato trafficante in Ungheria, è indagato anche per l'omicidio Diviesti - Si tratta di un cittadino albanese residente a Barletta, irreperibile dal 27 aprile e ricercato anche in Albania ... Si legge su rainews.it

Indagato per l’omicidio Francesco Diviesti viene arrestato in Ungheria per traffico di droga - Si trova ora nel carcere romano di Rebibbia Igli Kamberi, un 40enne di nazionalità albanese accusato dalla Procura di Trani per la morte del parrucchiere di ... Secondo bari.repubblica.it