precipita con il deltaplano a motore in un camping e muore

Porto Sant’Elpidio (Fermo), 17 luglio 2025 - Tragedia a Porto Sant’Elpidio (Fermo), dove un uomo è morto dopo essere precipitato mentre era in volo con il suo deltaplano a motore. Il decesso è avvenuto dopo vari tentativi dei soccorritori di rianimarlo. Il pilota del mezzo aereo era decollato intorno alle 15.30 da Fermo, poi, mentre stava sorvolando la costa, per cause ancora in corso d’accertamento, ha perso il controllo del deltaplano a motore e si è schiantato a terra all’interno del camping Le Mimose. Sul posto, allertati da un turista che ha assistito alla scena, sono intervenuti i sanitari del 118. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

