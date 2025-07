Anger Foot la recensione PS5 | tutta questione di piedi

A distanza di circa un anno dalla sua release su PC, arriva anche su console il divertentissimo Anger Foot, ibridazione tra un SUPERHOT con la frenesia e precisione di Hotline Miami. Distribuito da Devolver, il progetto merita ogni singola attenzione da parte di tutti, attingendo da un mondo di gioco decisamente folle, sozzo e lercio, per un titolo contenutisticamente piccolo, ma dalla alta rigiocabilità. L’occasione è ottima per riscoprire ancora una volta questo piccolo gioiello con l a nostra recensione di Anger Foot. Anger Foot, a ritmo di piedi. Una sequenza di gioco di Anger Foot – ©Devolver Nella lerciosa Shit City il nostro prode “eroe” è alla ricerca di un paio di scarpe per completare una collezione stimata e rarissima. 🔗 Leggi su Screenworld.it

