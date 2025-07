Fiumicino gatti nel perimetro dell’aeroporto | le associazioni chiedono risposte

Fiumicino, 17 luglio 2025 – “A o ltre quattro mesi dall’incontro del 28 febbraio 2025 con Comune di Fiumicino, Aeroporti di Roma, ASL RM3 e CittĂ Metropolitana di Roma Capitale, l a situazione dei circa 100 gatti presenti nell’area airside dell’Aeroporto di Fiumicino è ancora in stallo. Le associazioni AVCPP, ENPA Sezione di Roma, LAV Roma e Lega Nazionale per la Difesa del Cane Sezione di Ostia denunciano pubblicamente l’assoluta mancanza di risposte concrete da parte del Comune di Fiumicino, nonostante i ripetuti solleciti formali e le numerose riunioni interlocutorie”. A denunciarlo sono le associazioni AVCPP – Associazione Volontari Canile di Porta Portese, ENPA – Ente Nazionale Protezione Animali ODV – Sezione di Roma; LAV – Lega Anti Vivisezione – Sede di Roma e la Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sezione di Ostia “Il tavolo tecnico del 28 febbraio – proseguono le associazioni – si era concluso con un impegno condiviso: individuare un’area di proprietĂ comunale in cui realizzare un’oasi felina per trasferire in sicurezza i gatti dell’airside, sterilizzati dall’ASL RM3 e con il supporto delle associazioni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it