Ue Merz contro von der Leyen | Inaccettabile l’aumento del budget

Ieri la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, aveva presentato in pompa magna il nuovo piano di bilancio dell’Unione 2028-2034. « È un bilancio all’altezza delle ambizioni europee, che affronta le sfide dell’Europa e che rafforza la nostra indipendenza », ha commentato soddisfatta von der Leyen da Bruxelles, aggiungendo che «il budget è più ampio. È più intelligente e più preciso. È un bilancio che va a vantaggio dei nostri cittadini e delle nostre imprese, dei nostri partner e del nostro futuro». La Presidente della Commissione ha presentato infatti un piano da 2 trilioni di euro (o 2000 miliardi) per il prossimo settennato, un aumento di quasi 200 miliardi rispetto all’ultimo budget 2021-2027. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Ue, Merz contro von der Leyen: «Inaccettabile l’aumento del budget»

Von der Leyen presenta il bilancio Ue, budget da 2.000 miliardi. La Germania lo boccia: «È inaccettabile» - Per il governo di Berlino il piano è «inaccettabile» in un momento in cui i Paesi devono consolidare i loro bilanci.

