L' archivio titanico di Virgil Abloh sarà finalmente esposto a Parigi alla fine di settembre

Virgil Abloh ha lasciato un segno indelebile nella nostra epoca. Il compianto designer alla guida delle collezioni maschili di Louis Vuitton (dal 2018 al 2021) ci ha lasciati a causa di un raro tumore nel novembre 2021, all'etĂ di 41 anni, lasciando dietro di sĂ© un'opera imponente, fatta dalle sue creazioni personali (per Off-White, da lui fondato nel 2013, e Louis Vuitton in particolare) e di oggetti accumulati nel corso dell'esistenza. Collezionista incallito, Virgil Abloh era solito acquistare in grandi quantitĂ una moltitudine di oggetti, dalla moda al design, passando per la musica, l'arte e la pubblicitĂ . 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - L'archivio titanico di Virgil Abloh sarĂ finalmente esposto a Parigi alla fine di settembre

In questa notizia si parla di: virgil - abloh - archivio - titanico

L'archivio titanico di Virgil Abloh sarĂ finalmente esposto a Parigi alla fine di settembre.

Perché Virgil Abloh è considerato un genio | Radio Deejay - Virgil Abloh, lo stilista geniale che ha portato lo streetwear di lusso a diventare il nuovo indiscusso standard della moda, se n’è andato prematuramente a 41 anni, portato via da un tumore. Secondo deejay.it

Chi è Virgil Abloh e come è arrivato a Louis Vuitton - Esquire - Virgil Abloh è un rivoluzionario della moda, un laureato in ingegneria che durante uno stage in Fendi ha conosciuto Kanye West e si è lanciato nel mondo della moda, leggi la sua biografia e ... Segnala esquire.com