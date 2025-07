De Amicis | i lavori proseguono verso la scuola del futuro

Il cantiere della scuola primaria De Amicis di Lecco entrano in una nuova fase cruciale. Dopo il completamento delle demolizioni interne, è iniziata questa settimana la rimozione della copertura del tetto, che verrĂ sostituita con una nuova struttura dotata di pannelli fotovoltaici.

Edilizia scolastica: approvato il progetto esecutivo per l’adeguamento della scuola “De Amicis” - Non solo un importante intervento di adeguamento infrastrutturale, ma una serie di migliorie - approvate dalla Giunta in seduta odierna -che permetteranno di ottimizzare gli spazi, aumentare l’accessibilità , qualificare infissi e qualità ambientale.

Un ulivo per Fiammetta Borsellino al “Giardino dei Giusti” della scuola De Amicis: “Investiamo sui giovani per contrastare le mafie” - L' anniversario della Strage di Capaci, all' Istituto comprensivo "De Amicis-Da Vinci" a Palermo, è un pomeriggio di festa, memoria, passione e impegno civico e civile.

Comune di Trebisacce Proseguono i lavori di rifacimento della rete fognaria e di ampliamento dell'accesso a Viale delle Zagare da Viale Kennedy. Un intervento importante e atteso, reso necessario dalle segnalazioni dei residenti, che da tempo lamentavano

LECCO – Sono entrati nel vivo i lavori alla scuola De Amicis di via Amendola, oggetto di un importante intervento di riqualifica, strutturale, energetica ma anche didattica

Tornano disponibili le aule dello storico istituto De Amicis di Caserta, interdette da inizio anno scolastico causa lavori di consolidamento del tetto che avevano costretto gli alunni a doppi