Pattinaggio artistico a rotelle Europei 2025 | i convocati dell’Italia Gioia Fiori guida la spedizione

Archiviata la lunghissima maratona dei Campionati Italiani, il movimento del pattinaggio artistico a rotelle si proietta verso gli appuntamenti piĂą importanti della stagione. Il primo in ordine di calendario sarĂ quello dei Campionati Europei 2025, rassegna quest'anno in scena nel nostro Paese, nello specifico il Pala Pilkec di Trieste in Opicina, dal 2 al 13 settembre. Saranno dei giorni caldissimi, dove la compagine tricolore cercherĂ di battagliare con altre Nazioni in grande crescita, una su tutti la Spagna. Al momento, il Commissario Tecnico Fabio Hollan ha diramato le convocazioni per quanto riguarda le specialitĂ del libero, delle coppie d'artistico e della disciplina inline.

Pattinaggio artistico a rotelle: Sasso ed Alteri Degrassi trionfano nel solo dance all’AIS di Trieste - Arrivano i primi responsi nella categoria Senior in quel di Opicina, località triestina che sta ospitando questa settimana la seconda tappa dell’ Artistic International Series 2025, competizione itinerante di pattinaggio artistico a rotelle che vedrà il suo atto finale sempre in Italia, nello specifico a Reggio Emilia, nel mese di giugno.

Pattinaggio artistico a rotelle: Altieri Degrassi in testa dopo la style all’AIS di Trieste, terzo Loguercio - Si aprono nel segno di Gherardo Altieri Degrassi le competizioni della massima categoria al Pala Pikelc di Trieste, mitico impianto sportivo teatro in questi giorni dell’ Aristic International Series, seconda tappa della rassegna itinerante di pattinaggio artistico a rotelle promossa dalla World Skate.

Pattinaggio artistico a rotelle: una solida Roberta Sasso si prende la style all’AIS di Trieste, bene Golluscio - Roberta Sasso alza l’asticella. L’azzurra si è imposta con un buon margine in occasione della style dance femminile, segmento valido per la seconda tappa dell’ Artistic International Series, rassegna itinerante di pattinaggio artistico a rotelle in corso di svolgimento al Pala Pikelc di Opicina in Trieste.

Il sindaco di Bari Vito Leccese ha ricevuto a Palazzo di Città il giovanissimo Vito Castelletti, insignito del titolo di campione italiano di Pattinaggio artistico a rotelle, Categoria allievi B, accompagnato per l’occasione dai nonni e da due degli allenatori dello staff - facebook.com Vai su Facebook

