Il rafforzamento dell’asse tra Putin e Kim agita la Cina

In un mondo sempre più instabile, attraversato a diverse latitudini da dazi e guerre, può capitare che passino inosservati momenti potenzialmente decisivi. La sensazione è che questo possa essere accaduto lo scorso 12 luglio, quando il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov si è recato in visita in Corea del Nord. Non una novità assoluta, questa, visto che negli scorsi anni la tratta Pyongyang-Mosca si è fatta sempre più affollata. In particolare dopo che Vladimir Putin e Kim Jong-un hanno firmato un accordo di mutua difesa, che ha aperto le porte all’invio di migliaia di soldati nordcoreani per combattere la guerra contro l’Ucraina. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Il rafforzamento dell’asse tra Putin e Kim agita la Cina

In questa notizia si parla di: putin - rafforzamento - asse - agita

Il rafforzamento dell’asse tra Putin e Kim agita la Cina.

Putin agita il nucleare, 'truppe al confine finlandese' - Putin agita il nucleare, 'truppe al confine finlandese' 'Siamo pronti a usare le armi atomiche, ma solo se minacciati' 14 marzo 2024, 08:51 ... Segnala ansa.it

Kim in soccorso di Putin, l'asse di Mosca agita gli Usa: «Soldati ... - Kim in soccorso di Putin, l'asse di Mosca agita gli Usa: «Soldati della Corea del Nord stanno combattendo in Ucraina» E lo zar vola ad incontrare il presidente iraniano per rinsaldare l ... Segnala ilmattino.it