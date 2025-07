Vasco | Sono felice per Ultimo Ogni record è fatto per essere battuto Largo ai giovani

Sono 250mila i biglietti venduti da Ultimo in tre ore per il maxi raduno dei fan a Tor Vergata a Roma, il 4 luglio 2026. E l’autore di ‘ Vieni nel mio cuore ‘ batte così il precedente record di Vasco Rossi con 225mila tagliandi staccati al Modena Park, il primo luglio 2017. E il Komandante, irraggiungibile per centomila motivi, ha dedicato al giovane cantautore queste parole: “Sono felice per Ultimo. Ogni record è fatto per essere battuto. Largo ai giovani. Ti voglio bene Niccolò”. Possiamo parlare di erede di Vasco? No, perché nell’immenso repertorio di Vasco ci sono classici della musica italiana che sono di tutti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Vasco: “Sono felice per Ultimo. Ogni record è fatto per essere battuto. Largo ai giovani”

Vasco Rossi si congratula con Ultimo per il nuovo record di biglietti venduti in Italia: «Sono felice per te, largo ai giovani» - Sold out in tre ore per il concerto del 4 luglio 2026 del cantautore romano, che ha superato ogni precedente primato, tra cui quello storico di Modena Park, dove il Blasco aveva radunato oltre 225 mil ... Da vanityfair.it