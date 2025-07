De Laurentiis | il calcio è un mantenimento di poltrone a oltranza

Nel corso dell’incontro con i giovani giurati del Giffoni Film Festival, Aurelio De?Laurentiis ha lanciato un duro monito sullo stato del calcio italiano. La Gazzetta dello Sport riporta le sue dichiarazioni di oggi, 17 luglio. De Laurentiis sulla situazione del Napoli:. Antonio Giordano sulla Gazzetta scrive: « Nuovo stadio “in tre anni” e per la vittoria della Champions “non dipende da me”. Dal palco del “Giffoni Film Festival” il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis rilancia il progetto della squadra di Conte, dopo gli acquisti di De Bruyne e Noa Lang e, in attesa dell’ufficialità, di Beukema e Lucca. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Laurentiis: «il calcio è un mantenimento di poltrone a oltranza»

